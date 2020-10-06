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Зеленский подписал закон о продлении моратория на взыскание по валютной ипотеке

Киев, Вторник 06 октября 2020 14:20
Зеленский подписал закон о продлении моратория на взыскание по валютной ипотеке
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория по взысканию имущества граждан Украины, предоставленных как обеспечение кредитов в инвалюте". Документ продлевает мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, который действует с 2014 года, до 21 апреля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также закон устанавливает запрет на принудительное взыскание имущества, если оно используется как место постоянного проживания заемщика или является объектом незавершенного жилищного строительства.

Кроме того, устанавливается запрет на принудительное взыскание иного имущества по договорам ипотеки с лиц, имеющих обязательства по кредитам, предоставленным им в иностранной валюте, и запрет кредитным учреждениям отступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику.

Закон будет способствовать защите имущественных прав граждан, учитывая ухудшение их финансового положения из-за коронавируса и внедрения в связи с этим ограничительных мер.

Напомним, 16 июля Верховная рада приняла закон о моратории на взыскание по валютным кредитам.

Кроме того, закон подвергался критике со стороны Национального банка Украины, поскольку он препятствует развитию ипотечного кредитования.

16 сентября Рада приняла закон о моратории на взыскание имущества граждан с предложениями президента Владимира Зеленского.

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