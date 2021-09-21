В Украине продлили карантин, а в России открыли стрельбу в университете: новости за 20 сентября

В Украине продлили общенациональный карантин, в российском университете произошла стрельба, названы все победители премии "Эмми". Подробнее о том, что произошло в понедельник, 20 сентября - в материале РБК-Украина.

В Украине продлили карантин до 31 декабря

В понедельник, 20 сентября, Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 31 декабря. Речь идет об общенациональном карантине.

Тем временем "желтая" зона адаптивного карантина в Украине возможно будет действовать с 22 сентября. Во вторник, 21 сентября, соответствующий вопрос рассмотрит Государственная комиссия по вопросам техногенной-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, прибыл в Соединенные Штаты Америки. Глава государства примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

В рамках визита Зеленский выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН, а также встретится с лидерами других государств и представителями международных организаций. Кроме того, президент планирует провести встречу с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.

Беларусь приговорила украинца за "участие в протестах". МИД требует его освободить

Белорусский суд в понедельник, 20 сентября, объявил приговор украинцу Михаилу Ференцу за участие в акциях протеста. Украинскому гражданину присудили 3 года тюрьмы, не учтя семи месяцев, которые он уже провел в следственном изоляторе.

Украинец не признает своей вины и планирует подавать апелляцию на решение суда. В то же время белорусский правозащитный центр "Весна" уже признал его политическим заключенным.

В России в университете произошла стрельба, есть погибшие и раненые

В понедельник, 20 сентября, неизвестный мужчина проник на территорию восьмого кампуса Пермского государственного университета и устроил стрельбу. По последним данным, в результате происшествия погибли шестеро людей, пострадали 24 человека. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгивали из окон.

Сообщается, что стрельбу устроил 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Также известно, что перед нападением он опубликовал манифест, в котором призвал не называть стрельбу в университете террористическим актом.

Названы все победители главной телевизионной премии "Эмми"

В ночь с 19 на 20 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения вручения главной телевизионной награды "Эмми".

Абсолютным рекордсменом по количеству статуэток стал сериал "Корона" – все награды в номинации "Драматический сериал". Еще четыре награды забрал сериал "Тед Лассо". Получил свои статуэтки и мини-сериал "Ход королевы". Озвучен весь список победителей Эмми 2021.

Заморозки снова идут в Украину: где их ожидать

На этой неделе в Украине прогнозируется значительное похолодание. В отдельных регионах синоптики предупреждают о ночных заморозках 22 и 23 сентября.

Так, ночью 22 сентября синоптики прогнозируют заморозки в западных областях. Кроме того, 23 сентября до всей стране, кроме юга, востока и Закарпатья на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 ° (І уровень опасности, желтый). Между тем, ночью 23 сентября в Киевской области синоптики также обещают резкое похолодание до 0-3 градусов.