В Україні продовжили карантин, а в Росії відкрили стрілянину в університеті: новини за 20 вересня

В Україні продовжили загальнонаціональний карантин, в російському університеті сталася стрілянина, названі всі переможці премії "Еммі". Детальніше про те, що сталося в понеділок, 20 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

В Україні продовжили карантин до 31 грудня

У понеділок, 20 вересня, Кабінет міністрів прийняв рішення продовжити карантин в Україні до 31 грудня. Йдеться про загальнонаціональний карантин.

Водночас "жовта" зона адаптивного карантину в Україні можливо діятиме з 22 вересня. У вівторок, 21 вересня, відповідне питання розгляне Державна комісія з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зеленський прибув у США для участі в Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський в понеділок, 20 вересня, прибув до Сполучених Штатів Америки. Глава держави візьме участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН.

В рамках візиту Зеленський виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН, а також зустрінеться з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій. Крім того, президент планує провести зустріч з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США.

Білорусь засудила українця за "участь в протестах". МЗС вимагає його звільнити

Білоруський суд в понеділок, 20 вересня, оголосив вирок українцю Михайлу Ференцю за участь в акціях протесту. Українському громадянину присудили 3 роки в'язниці, не врахувавши семи місяців, які він вже провів в слідчому ізоляторі.

Українець не визнає своєї провини та планує подавати апеляцію на рішення суду. Водночас білоруський правозахисний центр "Весна" вже визнав його політичним в'язнем.

У Росії в університеті сталася стрілянина, є загиблі та поранені

У понеділок, 20 вересня, невідомий чоловік потрапив на територію восьмого кампусу Пермського державного університету та влаштував стрілянину. За останніми даними, в результаті події загинули шестеро людей, ще 24 особи постраждали. Частина студентів закрилася від нападника в аудиторіях вузу. Деякі учні вистрибували з вікон.

Повідомляється, що стрілянину влаштував 18-річний студент Тимур Бекмансуров. Також відомо, що перед нападом він опублікував маніфест, в якому закликав не називати стрілянину в університеті терористичним актом.

Названо всіх переможців головної телевізійної премії "Еммі"

У ніч з 19 на 20 вересня в Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження вручення головної телевізійної нагороди "Еммі".

Абсолютним рекордсменом за кількістю статуеток став серіал "Корона" - всі нагороди в номінації "Драматичний серіал". Ще чотири нагороди забрав серіал"Тед Лассо". Отримав свої статуетки й мінісеріал "Хід королеви". Названо весь список переможців Еммі 2021.

Заморозки знову йдуть в Україну: де їх очікувати

Цього тижня в Україні прогнозується значне похолодання. В окремих регіонах синоптики попереджають про нічні заморозки 22 і 23 вересня.

Так, вночі 22 вересня синоптики прогнозують заморозки в західних областях. Крім того, 23 вересня по всій країні, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту також очікуються заморозки 0-3 градусів (І рівень небезпечності, жовтий). Між тим, вночі 23 вересня у Київській області синоптики також обіцяють різке похолодання до 0-3 градусів.