В Украине продлили карантин, а в Одессе упал самолет: новости за 17 июня

Коллаж РБК-Украина

Кабинет продлил действие адаптивного карантина в Украине, в Одессе разбился двухместный самолет, США передали Украине военное оборудование. Подробнее о том, что произошло в среду, 17 июня, - в материале РБК-Украина

Кабмин продлил карантин в Украине

Кабинет министров поддержал продление действия адаптивного карантина в Украине. Ограничения будут действовать до 31 июля.

Согласно решению Кабмина, будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без масок или респираторов. Также запрещается перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

Кроме того, в правительстве обновили механизм усиления карантина в регионах со значительным распространением коронавируса.

В Одессе упал самолет, погибли пилоты

В Одессе разбился двухместный самолет "Дельфин". На момент его падения в салоне находились два человека. Во время аварии один пилот погиб, другого госпитализировали, однако позже он скончался в больнице.

Советник главы одесской полиции Руслан Форостяк заявил, что самолет упал сразу после взлета на территории гипермаркета ТЦ "Метро", расположенного рядом с аэродромом.

В ГСЧС уточнили, что самолет проводил тренировочный полет и упал во время совершения аварийной посадки.

Рации, боеприпасы и Javelin: США передали Украине военное оборудование

Соединенные Штаты Америки передали Украине военное оборудование на 60 млн долларов. Сюда входят рации и противотанковые ракеты Javelin. Об этом сообщили в посольстве США в Украине.

В посольстве подчеркнули, что США "настойчиво" поддерживают Украину во время российской агрессии.

Бочковский окончательно восстановлен в должности главы ГСЧС

Кассационный административный суд Верховного суда признал законными решения судов предыдущих инстанций о восстановлении Сергея Бочковского на пост главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Его уволили в 2015 году из-за подозрения в коррупции.

Все жалобы Кабинета министров и Министерства внутренних дел были отклонены, а решение Окружного административного суда Киева от 26 апреля 2018 года о восстановлении Бочковского оставили в силе.

В Раду внесли постановление о назначении Шкарлета министром образования

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную раду проект постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки. Соответствующий проект был зарегистрирован в парламенте 17 июня.

Напомним, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет назывался главным кандидатом на должность министра образования. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский областной совет от "Партии регионов", а в 2015 баллотировался от "Блока Петра Порошенко".

Смерч под Херсоном разрушил дома и вырвал деревья: видео гигантской стихии

В Херсонской области пронесся гигантский смерч, от которого сильнее всего пострадал пгт Сивашское в Новотроицком районе. Меньше чем за 10 минут стихии ужалось нанести сильные повреждения более десяти домам и выкорчевать вековечные деревья.

В некоторых домах из 12-ти поврежденных даже полностью снесло крыши. Разрушения очень серьезные, говорится в сюжете местного канала VTVPlus.(видео).

Лига чемпионов будет доиграна в Португалии, Лига Европы - в Германии

Нынешний сезон Лиги чемпионов доиграют в формате мини-турнира из восьми команд, который пройдет в столице Португалии с 12 по 23 августа. Жеребьевка состоится 10 июля.

Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из одного матча, вместо обычных двух. Финал пройдет 23 августа в Лиссабоне. Стамбул, который должен был принимать финал Лиги чемпионов в этом году, примет решающий матч турнира в следующем розыгрыше.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь