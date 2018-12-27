В Украине продлили импорт металлолома без НДС

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Импорт металлолома освобождается от НДС до 2022 года

Кабинет министров Украины продлил освобождение операций с металлоломом от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что правительство продлило действие постановления №15 от 12 января 2011 года. Следовательно, операции по поставке (в частности, операции по импорту) отходов и лома некоторых черных и цветных металлов освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость до 1 января 2022 года.

Ожидается, что продление действия режима освобождения от НДС будет способствовать повышению конкурентоспособности украинской металлопродукции.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что налоговая с начала года вернула экспортерам более 100 млрд гривен НДС. По данным Фискальной службы, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 11%, или на 10,7 млрд гривен. За 10 месяцев 2017 года плательщикам было возмещено 97,3 млрд гривен. Среднемесячное возмещение НДС денежными средствами в 2018 году возросло до 10,8 млрд гривен.