ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Україні продовжили імпорт металобрухту без ПДВ

Новини » Економіка    27.12.2018 - 15:39
В Україні продовжили імпорт металобрухту без ПДВ
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Імпорт металобрухту звільняється від ПДВ до 2022 року

Кабінет міністрів України продовжив звільнення операцій з металобрухтом від обкладення податком на додану вартість (ПДВ). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що уряд продовжив дію постанови №15 від 12 січня 2011 року. Отже, операції з поставки (зокрема, операції з імпорту) відходів і брухту деяких чорних і кольорових металів звільняються від оподаткування податком на додану вартість до 1 січня 2022 року.

Очікується, що продовження дії режиму звільнення від ПДВ сприятиме підвищенню конкурентоспроможності української металопродукції.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що податкова з початку року повернула експортерам понад 100 млрд гривень ПДВ. За даними Фіскальної служби, порівняно з відповідним періодом минулого року сума відшкодування зросла на 11%, або на 10,7 млрд гривень. За 10 місяців 2017 року платникам було відшкодовано 97,3 млрд гривень. Середньомісячне відшкодування ПДВ грошовими коштами в 2018 році зросла до 10,8 млрд гривень.

 

Кабмін затвердив нові пропорції ЄСВ
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниНДСметаллолом
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся