В Україні продовжили імпорт металобрухту без ПДВ

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Імпорт металобрухту звільняється від ПДВ до 2022 року

Кабінет міністрів України продовжив звільнення операцій з металобрухтом від обкладення податком на додану вартість (ПДВ). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що уряд продовжив дію постанови №15 від 12 січня 2011 року. Отже, операції з поставки (зокрема, операції з імпорту) відходів і брухту деяких чорних і кольорових металів звільняються від оподаткування податком на додану вартість до 1 січня 2022 року.

Очікується, що продовження дії режиму звільнення від ПДВ сприятиме підвищенню конкурентоспроможності української металопродукції.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що податкова з початку року повернула експортерам понад 100 млрд гривень ПДВ. За даними Фіскальної служби, порівняно з відповідним періодом минулого року сума відшкодування зросла на 11%, або на 10,7 млрд гривень. За 10 місяців 2017 року платникам було відшкодовано 97,3 млрд гривень. Середньомісячне відшкодування ПДВ грошовими коштами в 2018 році зросла до 10,8 млрд гривень.