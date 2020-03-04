В Украине признали способными еще более 60 ОТО

Кабинет министров во время заседания 3 марта признал способными 63 объединенные территориальные общины (ОТО) в 22 областях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Так, способными признаны 2 ОТО в Винницкой области, 4 - в Днепропетровской, 1 - в Волынской, 3 - в Закарпатской, 2 - в Житомирской, 3 - в Запорожской, 6 - в Киевской, 3 - в Ивано-Франковской, 4 - в Кировоградской, 1 - в Луганской, 2 - в Николаевской, 1 - во Львовской, 2 - в Одесской, 7 - в Ровенской, 3 - в Полтавской, 3 - в Тернопольской, 2 - в Херсонской, 1 - в Харьковской, 4 - в Хмельницкой, 4 - в Черновицкой, 2 - в Черкасской и 4 - в Черниговской.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин признал способными 38 ОТО. В этих ОТО местные выборы прошли еще в 2019 году, однако они не были признаны правительством.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин одобрил изменения в порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на поддержку развития объединенных территориальных общин. Ожидается, что принятие соответствующего постановления будет способствовать эффективному использованию средств субвенции.

Кроме того, ЦИК внес изменения в постановление от 29 ноября 2018 года №234, предусматривающие назначение проведения первых выборов в ОТО на дату очередных местных выборов. Следующие выборы в ОТО пройдут одновременно с очередными местными выборами в Украине.