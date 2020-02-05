ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Правительство признало способными 38 ОТО

Новости » Политика     05.02.2020 - 12:42
Правительство признало способными 38 ОТО
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Выборы в этих ОТО прошли еще в 2019 году

Кабинет министров Украины на заседании правительства признал способными 38 объединенных территориальных общин (ОТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Telegram-канале.

Как отметил премьер, в этих ОТО местные выборы прошли еще в 2019 году, однако до сих пор они были не признаны правительством.

"Потому, что ОТО до сих пор не были признаны правительством способными, существовала угроза не установления взаимоотношений между государственным бюджетом и бюджетами этих общин. Теперь эта проблема решена", - написал Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство одобрило изменения в Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на поддержку развития объединенных территориальных общин. Ожидается, что принятие соответствующего постановления будет способствовать эффективному использованию средств субвенции.

Также РБК-Украина писало, что срок добровольного объединения населенных пунктов в Украине в объединенные территориальные общины (ОТО) будет продолжаться ориентировочно до февраля 2020 года.

Кабмин расширил перечень льготных категорий детей Кабмин отменил передачу облсоветами месторождений полезных ископаемых
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныОТО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь