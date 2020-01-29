Кабмин изменил процедуру предоставления субвенции на развитие ОТО

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ожидается, что принятие соответствующего постановления будет способствовать эффективному использованию средств субвенции

Кабинет министров Украины одобрил изменения в Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на поддержку развития объединенных территориальных общин. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на правительственный портал.

Документ был разработан Министерством развития общин и территорий Украины.

"Изменения касаются направления "осуществление других мероприятий по объектам коммунальной формы собственности, которые являются важными для усиления способности территориальной общины, обеспечения надлежащего уровня безопасности и защиты", что позволит ОТО подавать на согласование проекты по этому направлению исключительно в случае образования экономии бюджетных средств по итогам проведения процедур закупок и/или фактически выполненных работ", - указано в сообщении.

Ожидается, что это будет способствовать эффективному использованию средств субвенции, предоставленной из государственного местным бюджетам на формирование соответствующей инфраструктуры коммунальной собственности сельских, поселковых, городских советов ОТО.

Таким образом, общины будут направлять средства субвенции на стратегически важные проекты, которые усилят способность общин, а мелкие (небольшие) закупки для улучшения основных фондов коммунальной собственности будут осуществлять за счет остаточных средств от экономии предыдущих направлений.

Напомним, в 2018 году Кабмин поддержал новый порядок распределения субвенций для ОТО.

Как писало РБК-Украина, правительство внесло в ВР законопроект №2804 "Об основах административно-территориального устройства Украины". Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента. Документ был зарегистрирован в Раде 24 января.