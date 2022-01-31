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В Украине приступила к работе миссия Литвы: оценит необходимость помощи против агрессии РФ

Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 31 января, в Украине приступила к работе миссия Литвы. Она будет оценивать потребности Украины в дополнительной литовской помощи и координировать предоставление такой помощи перед лицом российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Литвы.

Миссию возглавляет представитель Министерства иностранных дел, посол по особым поручениям Йонас Даниляускас. Также в состав миссии входят представители канцелярии правительства, Министерств национальной обороны, энергетики, внутренних дел, здравоохранения, социального обеспечения и труда, а также Департамента государственной безопасности.

Члены миссии встретятся с представителями различных украинских учреждений, уточнят потребности в поддержке Украины в различных областях и скоординируют механизмы предоставления помощи.

Ожидается, что миссия пробудет в Украине около одного месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва передаст украинским военным 24 портативных тепловизора.

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ЛитваВторжение России в Украину