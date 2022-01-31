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В Україні приступила до роботи місія Литви: оцінить необхідність допомоги проти агресії РФ

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 31 січня, в Україні приступила до роботи місія Литви. Вона оцінюватиме потреби України в додатковій литовській допомозі та координуватиме надання такої допомоги перед обличчям російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Литви.

Місію очолює представник Міністерства закордонних справ, посол з особливих доручень Йонас Даніляускас. Також до складу місії входять представники канцелярії уряду, міністерств національної оборони, енергетики, внутрішніх справ, охорони здоров'я, соціального забезпечення та праці, а також Департаменту державної безпеки.

Члени місії зустрінуться з представниками різних українських установ, уточнять потреби в підтримці України в різних областях та скоординують механізми надання допомоги.

Очікується, що місія пробуде в Україні близько одного місяця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва передасть українським військовим 24 портативних тепловізора.

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