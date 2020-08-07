В Украине приостановил работу Единый государственный реестр. До 16 августа будет проходить обновление его технической составляющей.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук, передает правительственный портал.

"С сегодняшнего дня и до 16 августа 2020 года Единый государственный реестр работать не будет (для пользователей будут доступны только отдельные услуги)", - указано в сообщении.

В Минюсте уверяют, что то, что перезапуск ЕГР пришелся на разгар избирательной кампании, никак не отразится на сроках рассмотрения документов, поданных субъектами избирательного процесса для государственной регистрации.

"С 17 августа 2020 года, после запуска нового ЕГР, все процедуры в сфере государственной регистрации политических партий будут проводиться в штатном режиме", - сказала Онищук.

Также указано, что Министерство юстиции уже предоставило Центральной избирательной комиссии сведения о зарегистрированных политических партиях и их структурных образованиях, а также официальное разъяснение о том, что местные организации политических партий, зарегистрированные до установления нового административно-территориального устройства Украины, можно считать распространяющими свою деятельность на соответствующие новосозданные административно-территориальные единицы.

"Для обеспечения надлежащего выдвижения и регистрации кандидатов на местных выборах Минюст проинформирует ЦИК и соответствующие территориальные избирательные комиссии о зарегистрированных местных организациях партий и их структурных образованиях в рамках соответствующих регионов Украины за 35 дней до дня голосования", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Министерстве юстиции уверяют, что смогут оперативно отреагировать попытки рейдерства при запуске нового ЕГР.

Как писало РБК-Украина, Министерство юстиции сообщило, что с 5 по 16 августа регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей приостановят в связи с запуском нового ЕГР.