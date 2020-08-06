Запуск нового Госреестра: Минюст будет оперативно реагировать на попытки рейдерства

Фото: Ольга Онищук (novavlada.info)

Запуск ЕГР продлится по 16 августа

Новый Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований будут запускать с 5 по 16 августа. В Министерстве юстиции уверяют, что смогут оперативно отреагировать попытки рейдерства.

Об этом рассказала замглавы Минюста по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук, передает пресс-служба министерства.

По ее словам, при внедрении нового программного обеспечения Единый государственный реестр работать не будет, однако Коллегия Минюста по рассмотрению жалоб в сфере госрегистрации будет иметь доступ к ЕГР.

"Поэтому заказчики рейдерства в государственных реестрах пусть не обольщаются и не пытаются провести незаконные сделки с данными реестра! Минюст сможет оперативно отреагировать на любые незаконные регистрационные действия и эффективно защитить права и интересы граждан и бизнес-сообщества", - сказала министр.

Напомним, в Украине в августе запустят новый Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, а доступ к нему упростят.

Как писало РБК-Украина, Министерство юстиции сообщило, что с 5 по 16 августа регистрацию юридических лиц и физических лиц-предпринимателей приостановят в связи с запуском нового ЕГР.