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Украине придется еще сотни лет бороться с последствиями войны, - Шольц

Фото: Олаф Шольц (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц допустил, что Украине может потребоваться около века для преодоления последствий продолжающейся полномасштабной войны, в частности, угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

"Те, кто живет в Германии, знают, что мы до сих пор находим снаряды, которые падали во время Второй мировой. Украине придется еще на протяжении сотни лет бороться с последствиями этой войны. Такие войны имеют длительные последствия - все снаряды, которые сейчас запускаются, могут годами оставаться в почве", - отметил канцлер.

Он добавил, что западные партнеры должны будут вместе способствовать восстановлению Украины после войны.

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль призвал европейских коллег посодействовать восстановлению Украины, пострадавшей от войны с Россией.

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Война в Украине