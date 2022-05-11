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Україні доведеться ще сотні років боротися з наслідками війни, - Шольц

Фото: Олаф Шольц (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц допустив, що Україні може знадобитися близько століття для подолання наслідків триваючої повномасштабної війни, зокрема, загрози від нерозірваних боєприпасів і мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"Ті, хто живе у Німеччині, знають, що ми і досі знаходимо снаряди, які падали під час Другої світовї. Україні доведеться ще протягом сотні років боротися з наслідками цієї війни. Такі війни мають тривалі наслідки - усі снаряди, які зараз запускаються, можуть роками залишатися у грунті", - зазначив канцлер.

Він додав, що західні партнери повинні будуть разом сприяти відбудові України після війни.

Нагадаємо, глава Уряду Денис Шмигаль закликав європейськиг колег посприяти відбудові України, яка постраждала від війни з Росією.

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Війна в Україні