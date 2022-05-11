Украине придется еще сотни лет бороться с последствиями войны, - Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц допустил, что Украине может потребоваться около века для преодоления последствий продолжающейся полномасштабной войны, в частности, угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и мин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
"Те, кто живет в Германии, знают, что мы до сих пор находим снаряды, которые падали во время Второй мировой. Украине придется еще на протяжении сотни лет бороться с последствиями этой войны. Такие войны имеют длительные последствия - все снаряды, которые сейчас запускаются, могут годами оставаться в почве", - отметил канцлер.
Он добавил, что западные партнеры должны будут вместе способствовать восстановлению Украины после войны.
Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль призвал европейских коллег посодействовать восстановлению Украины, пострадавшей от войны с Россией.
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