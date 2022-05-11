Україні доведеться ще сотні років боротися з наслідками війни, - Шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц допустив, що Україні може знадобитися близько століття для подолання наслідків триваючої повномасштабної війни, зокрема, загрози від нерозірваних боєприпасів і мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

"Ті, хто живе у Німеччині, знають, що ми і досі знаходимо снаряди, які падали під час Другої світовї. Україні доведеться ще протягом сотні років боротися з наслідками цієї війни. Такі війни мають тривалі наслідки - усі снаряди, які зараз запускаються, можуть роками залишатися у грунті", - зазначив канцлер.

Він додав, що західні партнери повинні будуть разом сприяти відбудові України після війни.