Україні доведеться ще сотні років боротися з наслідками війни, - Шольц
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц допустив, що Україні може знадобитися близько століття для подолання наслідків триваючої повномасштабної війни, зокрема, загрози від нерозірваних боєприпасів і мін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
"Ті, хто живе у Німеччині, знають, що ми і досі знаходимо снаряди, які падали під час Другої світовї. Україні доведеться ще протягом сотні років боротися з наслідками цієї війни. Такі війни мають тривалі наслідки - усі снаряди, які зараз запускаються, можуть роками залишатися у грунті", - зазначив канцлер.
Він додав, що західні партнери повинні будуть разом сприяти відбудові України після війни.
Нагадаємо, глава Уряду Денис Шмигаль закликав європейськиг колег посприяти відбудові України, яка постраждала від війни з Росією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.