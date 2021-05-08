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Декрет для мужчин в Украине: в чем суть закона

Новина українською → Украина, Суббота 08 мая 2021 15:21
Декрет для мужчин в Украине: в чем суть закона Фото: завтра закон о декрете для мужчин вступит в силу (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

В Украине уравняют мужчин и женщин в праве на декретный отпуск. Соответствующий закон завтра вступит в силу.

Документ сегодня опубликовали в издании "Голос Украины".

Он вступит в силу на следующий день после обнародования.

Ранее возможность уходить в декретный отпуск имели только матери. Этот закон вводит новый вид отпуска - одноразовый при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней, который оплачивается работодателем. Он предоставляется кому-то одному из родственников ребенка:

  • отцу, даже если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно с ней;
  • бабушке или дедушке;
  • другим совершеннолетним родственникам ребенка.

Документ также устанавливает право работников обоих полов, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

Как писало РБК-Украина, в четверг законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский.

Напомним, в середине апреля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №3695 об обеспечении равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком. "За" проголосовали 269 парламентариев.

При этом за основу этот закон Рада приняла в начале декабря 2020 года.

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