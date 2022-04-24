В Украине предупредили о возможном схождении лавин в Карпатах

В Украине предупредили о значительной снеголавинной опасности. Есть риск схождения лавин в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.
На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня с 24 по 25 апреля.
"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье!",- пишет пресс-служба.
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