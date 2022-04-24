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В Україні попередили про можливе сходження лавинив Карпатах

Фото: в Україні попередили про можливе сходження лавини в Карпатах (dsns.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні попередили про значну сніголавинну небезпеку. Є ризик сходження лавин в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

На високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня з 24 по 25 квітня.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!", - пише пресслужба.

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