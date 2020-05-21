В Украине предупредили об чрезвычайном уровене пожарной опасности

Сегодня, 21 мая, по данным Укргидрометцентра в Украине наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Чрезвычайный уровень наблюдается в большинстве восточных районов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров.

Напомним, погода в Украине ухудшится 21-23 мая. В западных и северных областях ожидаются ночные заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов.

Также РБК-Украина сообщало, что погода в Украине на 21 мая будет комфортной, отойдут дожди, а температура воздуха будет колебаться от +15 до +18. В западных, северных и центральных областях сегодня сухо и без осадков. На востоке будут дожди в Донецкой и Запорожской областях. А также на юге страны будут осадки.

Вместе с тем, сообщалось, что в результате вчерашней непогоды в Киеве ветер повалил около 40 деревьев.