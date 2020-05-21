Сухо и тепло до +18: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в большинстве областей будет сухо

Погода в Украине 21 мая улучшится, уйдут дожди, а температура воздуха будет колебаться от +15 до +18. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных, северных и центральных областях сегодня сухо и без осадков, температура воздуха днем на западе составит +15+18, а ночью +3+6. На севере днем будет +15+17, а ночью +3+5, а в центре страны днем +14+17, а ночью +3+8. На востоке будут дожди в Донецкой и Запорожской областях. А также на юге страны пройдут осадки, днем +15+18, а ночью +8+11.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность, температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +3+5.

Напомним, погода в ближайшие дни будет не очень комфортной из-за вероятности заморозков и сильных порывов ветра.

РБК-Украина писало, что в результате вчерашней непогоды в Киеве ветер повалил около 40 деревьев.

Автор: Анастасия Рокитна