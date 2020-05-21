В Україні попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Сьогодні, 21 травня, за даними УкрГідрометцентру в Україні спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Надзвичайний рівень спостерігається у більшості східних районів.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з Надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники прогнозують високу ймовірність пожеж.

Нагадаємо, погода в Україні погіршиться 21-23 травня. У західних та північних областях очікуються нічні заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів.

Також РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні на 21 травня буде комфортною, відійдуть дощі, а температура повітря буде коливатись від +15 до +18. У західних, північних та центральних областях сьогодні сухо та без опадів. На сході будуть дощі у Донецькій та Запорізькій областях. А також на півдні країни будуть опади.

Разом з тим, повідомлялося, що в результаті вчорашньої негоди у Києві вітер повалив близько 40 дерев.