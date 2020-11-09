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В Украине предупредили о тумане

Автор: Андрей Козловский

В понедельник, 9 ноября Украину накроет густой туман. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, туман сегодня будет наблюдаться местами в западных и южных областях. Видимость при нем будет составлять от 200 до 500 м (I уровень опасности, желтый).

Напомним, 9 ноября в Украине существенно похолодает, температура воздуха опустится до +4 +14. В целом во всех областях ожидается переменная облачность и без осадков.

Также РБК-Украина писало, что в ноябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла).

Кроме того, ранее синоптики предупредили о сезоне затяжных морозов, которые придут в Украину уже в середине ноября.

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