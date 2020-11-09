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В Україні попередили про туман

Автор: Андрій Козловський

У понеділок, 9 листопада, Україну накриє густий туман. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом синоптиків, туман сьогодні спостерігатиметься місцями у західних та південних областях. Видимість при ньому буде становити від 200 до 500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, 9 листопада в Україні суттєво похолодає, температура повітря опуститься до +4 +14. Загалом у всіх областях очікується мінлива хмарність і без опадів.

Також РБК-Україна писало, що у листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла).

Крім того, раніше синоптики попередили про сезон затяжних морозів, які прийдуть в Україну вже в середині листопада.

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