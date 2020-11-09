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Похолодание, но без осадков: прогноз погоды на сегодня

Киев, Понедельник 09 ноября 2020 08:00
Похолодание, но без осадков: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня в Украине существенно похолодает, температура воздуха опустится до +4+14. В целом во всех областях будет переменная облачность и без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +9градусів, а ночью от +3 до +5.

В центральных и северных областях температура днем ожидается от +7 до +10, а ночью она будет в пределах +3+7 градусов.

Похолодание, но без осадков: прогноз погоды на сегодня

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах +7+13, а ночью столбики термометров опустятся до +2 +6 градусов.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня похолодает. Температура воздуха днем составит +8+10, а ночью +4+6.

Погода в Украине с 8 по 9 ноября улучшится. Синоптики предупредили, что в этот период в регионах будет наблюдаться сухая и теплая погода.

РБК-Украина писало, что в ноябре 2020 году средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла).

Кроме того, ранее синоптики предупредили о сезоне затяжных морозов, которые придут в Украину уже в середине ноября.

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