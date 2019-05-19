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В Украине предупредили о подтоплении из-за подъема уровня воды

Новости » Общество    19.05.2019 - 09:08
В Украине предупредили о подтоплении из-за подъема уровня воды
Фото: затопленные дома в Ивано-Франковской области (if.dsns.gov.ua)

В Ровенской области ожидается подтопление домов

В воскресенье, 19 мая, в Украине ожидается подъем уровня воды в реках, что может привести к подтоплению домов и сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, из-за значительных осадков 19-21 мая на реках бассейна Припяти уровень воды поднимется на 0,2-0,8 м с последующим затоплением заводей и сельхоз угодий.

Также подъем уровня воды с негативными последствиями ожидается на реке Льва в Ровенской области. В ряде сел Рокитновского района возможно затопление домов.

Кроме того, уровень воды повысится на реке Уборть, что также может привести к затоплению приусадебных участков и хозяйственных сооружений в Емильчинском районе Житомирской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ивано-Франковской области затоплены сотни домов. В результате интенсивных дождей из берегов вышла река Павловка, что привело к подтоплению около 300 дворов с жилыми домами в Ямнице. Спасатели эвакуировали четырех человек, жертв и пострадавших нет, на утро 16 мая остаются подтопленными 126 домов, но ситуация стабилизировалась, уровень воды постепенно спадает.

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