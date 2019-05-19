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В Україні попередили про підтоплення через підйом рівня води

Новини » Суспільство    19.05.2019 - 09:08
В Україні попередили про підтоплення через підйом рівня води
Фото: затоплені будинки в Івано-Франківській області (if.dsns.gov.ua)

У Рівненській області очікується підтоплення будинків

У неділю, 19 травня, в Україні очікується підйом рівня води в річках, що може призвести до підтоплення будинків та сільськогосподарських угідь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, через значні опади 19-21 травня на річках басейну Прип'яті рівень води підніметься на 0,2-0,8 м з подальшим затопленням заплав та сільгосп угідь.

Також підйом рівня води з негативними наслідками очікується на річці Льва у Рівненській області. У ряді сіл Рокитнівського району можливе затоплення будинків.

Крім того, рівень води підвищиться на річці Уборть, що також може призвести до затоплення присадибних ділянок та господарських споруд в Ємільчинському районі Житомирської області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Івано-Франківській області затоплено сотні будинків. В результаті інтенсивних дощів з берегів вийшла річка Павлівка, що призвело до підтоплення близько 300 дворів з житловими будинками в Ямниці. Рятувальники евакуювали чотирьох людей, жертв і постраждалих немає, на ранок 16 травня залишаються підтопленими 126 будинків, але ситуація стабілізувалася, рівень води поступово спадає.

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