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В Украине предупредили об опасной SMS-рассылке

Фото: в Украине предупредили об опасной SMS-рассылке (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине предупредили об очередной разновидности интернет-мошенничества. На телефоны приходит SMS-сообщение о начислении средств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации.

Украинцам начали поступать сообщения с текстом: "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…"

Ни в коем случае не переходите по ссылке. Вероятно, ваш телефон будет взломан.

Что советует Центр противодействия дезинформации:

  • если вы заказывали услугу одноразовой денежной помощи в "Дія" - ожидайте уведомления начисления денег только в приложении банка;
  • уведомление о начислении не содержит ссылок;
  • никогда не переходите за сомнительными ссылками. В первую очередь лучше позвонить на горячую линию учреждения, чтобы убедиться в том, действительно ли вам были начислены средства.

Напомним, РБК-Украина также рассказывало о мошенниках, которые присылают письма от имени Нацбанка.

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