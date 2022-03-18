В Украине предупредили об опасной SMS-рассылке

В Украине предупредили об очередной разновидности интернет-мошенничества. На телефоны приходит SMS-сообщение о начислении средств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации.

Ни в коем случае не переходите по ссылке. Вероятно, ваш телефон будет взломан.

Напомним, РБК-Украина также рассказывало о мошенниках, которые присылают письма от имени Нацбанка.

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