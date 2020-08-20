В Украине предупредили о грозе

Сегодня, 20 августа, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупреждают о грозах и ливнях в западных областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, сегодня в западных регионах ожидаются грозы (I уровень опасности). Кроме того, вследствие значительных дождей на реках Закарпатской области и реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская область) будет наблюдаться повышение уровней воды на 0,5-1,5 м.

В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного и склонного стока, с затоплением пониженных участков в населенных пунктах, вследствие загромождения русел малых рек. В горах существует угроза образования локальных селевых потоков.

Также в ведомстве отмечают, что в Украине сегодня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности во всех регионах, кроме Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областей.

Напомним, 20 августа дожди покроют все западные области Украины, а также они будут наблюдаться в центре; температура воздуха в регионах ожидается от +23 до +34 тепла.

Ранее РБК-Украина писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах +19 +24 тепла, а в горах до +17 градусов.