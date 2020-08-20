В Україні попередили про грози

Сьогодні, 20 серпня, погода в Україні погіршиться. Синоптики попереджають про грози та зливи у західних областях.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, сьогодні у західних регіонах очікуються грози (I рівень небезпечності). Крім того, внаслідок значних дощів на річках Закарпатської області та річках басейнів Сяну, Дністра, (Львівська, Івано-Франківська область спостерігатиметься підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м.

В місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного місцевого та схилового стоку, з затопленням понижених ділянок в населених пунктах, внаслідок захаращення русел малих річок. В горах існує загроза утворення локальних селевих потоків.

Також у відомстві зазначають, що в Україні сьогодні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки в усіх регіонах окрім Закарпатської, Львівської, Волинської та Рівненської областей.

Нагадаємо, 20 серпня дощі вкриють усі західні області України, а також вони спостерігатимуться у центрі; температура повітря в регіонах очікується від +23 до +34 тепла.

Раніше РБК-Україна писало, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах +19 +24 тепла, а в горах до +17 градусів.