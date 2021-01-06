Дождь, снег и гололед: водителей предупредили об ухудшении погоды

Фото: гололед (РБК-Украина)

В Украине в четверг и пятницу ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о дожде, мокром снеге и гололеде.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, 7 января ночью в юго-западной части будут идти дожди. Они также ожидаются днем в большинстве областях. В южных и центральных областях местами будут наблюдаться значительные осадки.

В пятницу, 8 января, в северных, восточных и центральных областях ожидается мокрый снег, дождь и гололед на дорогах. На остальной территории Украины будет без осадков.

Напомним, сегодня в Украине будет сухо и пасмурно, кроме Закарпатской области - там дожди. Температура воздуха в нескольких южных регионах поднимется до +13 градусов, а ночью на востоке и севере ожидаются заморозки.

Также РБК-Украина писало, что в январе средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.