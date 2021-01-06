Дожди в Закарпатской области и до +13 тепла: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня, 6 января, в Украине будет пасмурно и без осадков, кроме Закарпатской области - там дожди. Температура воздуха в нескольких южных регионах поднимется до +13 градусов, а ночью на востоке и севере ожидаются заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных и южных областях температура воздуха днем будет колебаться от +4 до +13, а ночью она будет от -2 до +7.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +1 до +7, а ночью от -4 до +3.

В восточных областях температура воздуха днем составит от +1 до +9, а ночью она будет в пределах -3 -1.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо. Температура воздуха днем ожидается от +2 до +7, а ночью от -2 до +2.

Напомним, в январе средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.