Дощ, сніг і ожеледиця: водіїв попередили про погіршення погоди

Фото: ожеледиця (РБК-Украина)

В Україні у четвер та п'ятницю очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про дощ, мокрий сніг та ожеледицю.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом синоптиків, 7 січня вночі у південно-західній частині будуть йти дощі. Вони також очікуються вдень у більшості областях. У південних та центральних областях місцями спостерігатимуться значні опади.

У п'ятницю, 8 січня, у північних, східних та центральних областях очікується мокрий сніг, дощ та ожеледиця на дорогах. На решті території України буде без опадів.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде похмуро та без опадів, окрім Закарпатської області - там дощі. Температура повітря у декількох південних регіонах підніметься до +13 градусів, а вночі на сході та півночі очікуються заморозки.

Також РБК-Україна писало, що в січні середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.