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В Украине предупредили о гололеде

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 23 декабря, в Украине ожидается гололед. Синоптики объявили первый уровень опасности.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня днем в большинстве северных и центральных областей на дорогах будет гололед (І уровень опасности, желтый). В ведомстве отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, в среду преимущественно на всей территории Украины ожидаются осадки. Температура воздуха днем будет колебаться от -4 до +7, а ночью в некоторых регионах столбики термометров опустятся до -10.

Также ранее сообщалось, что в Украине в течение недели ожидаются осадки в виде дождей и снега. К середине недели прогнозируют потепление, ближе к концу - снова похолодание.

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