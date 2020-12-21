Дожди, снег и заморозки: погода в Украине на неделю

Фото: снег (РБК-Украина)

В Украине на протяжении недели ожидаются осадки в виде дождей и снега. К середине недели прогнозируют потепление, ближе к концу - снова похолодания.

Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

Погода на 22 декабря

Осадки прогнозируются на западе, востоке и юге страны. В центральных и северных областях будет сухо. Дожди ожидаются в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. В Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму - снег.

Температура воздуха на западе страны будет 0+5 градусов днем, ночью +1-3. В центральных областях+1-2 градуса днем, -2-5 ночью. На север и востоке ожидается похолодание - днем -1-5, ночью -5-10. В южных областях столбики термометров днем покажут +1-1, ночью -1-4.

Погода на 23 декабря

В среду в Украине будет дождливо на западе, севере и в центральных областях. В Винницкой, Житомирской, Киевской, черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях - мокрый снег.

Температура воздуха на западе будет колебаться от +4 до +6 днем, +2-1 ночью. В северных и центральных областях будет +1-1 днем, -1-5 ночью. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается -1-3 днем, -5-7 ночью. На юге страны термометры покажут 0+2 днем, -2-4 ночью.

Погода на 24 декабря

На всей территории страны будут дожди, в центре и на востоке - мокрый снег. На западе ожидается потепление - днем +5+8 градусов, ночью +3+5. В центральных и северных областях - +2+5 днем, -3+1 ночью. На юге прогнозируют +4+6 градусов тепла днем, +1-1 ночью.

Погода на 25 декабря

На Рождество всю территорию страны накроют дожди, местами ожидается мокрый снег. На западе, севере и в центральных областях днем столбики термометров покажут +2+5 градусов, в Сумской области 0+2. В восточных областях днем от -3 до +3, ночью -2-6. На юге страны +5+9 градусов, ночью +1+5.

Погода на 26 декабря

В субботу в Украине ожидаются похолодания. Температура воздуха днем составит от -1 до +3 на западе, в центральных и северных областях, на востоке и юге будет теплее - +3+8 градусов. Сухо будет только в Закарпатской, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории прогнозируют снег, мокрый снег и дождь.

Напомним, сегодня в Украине ожидается снег в северных и восточных областях, температура воздуха будет колебаться от -4 до +5 градусов, ночью ожидаются заморозки.