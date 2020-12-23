В Україні попередили про ожеледицю

Сьогодні, 23 грудня, в Україні очікується ожеледиця. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, сьогодні вдень у більшості північних та центральних областей на дорогах буде ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). У відомстві зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, у середу переважно на всій території України очікуються опади. Температура повітря у вдень коливатиметься від -4 до +7, а вночі у деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -10.

Також раніше повідомлялось, що в Україні протягом тижня очікуються опади у вигляді дощів та снігу. До середини тижня прогнозують потепління, ближче до кінця - знову похолодання.