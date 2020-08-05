В Украине предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Такие данные приводит Украинский гидрометцентр
Сегодня, 5 августа, в Украине будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как сообщается, в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Ровенской, Черновицкой,Хмельницкой и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, 5 августа преимущественно на всей территории Украины будет наблюдаться сухая и жаркая погода, а дожди пройдут лишь в четырех западных областях.
Кроме того, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.