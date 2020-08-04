Сухо и жарко: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Температура воздуха в регионах будет колебаться от +25 до +30

Сегодня, 4 августа, погода на всей территории Украины будет сухой и жаркой. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +25 до +30.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, во всех областях ожидается умеренная облачность, однако без осадков. Холоднее всего сегодня будет на севере страны.

В западных областях температура днем будет от +27 до +30. Ночью столбики термометров опустятся до +12 +15.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет в пределах +25 +30 градусов, а ночью она опустится до +13 +15.

В восточных и южных областях температура днем ожидается от +26 до +30, а ночью от +11 до +17.

Фото: погода в Украине на 4 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве и области будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха будет колебаться от +26 до +30, а ночью от +12 до +14.

Фото: погода в Киеве и области на 4 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, погода в Украине в первую неделю августа будет теплой, а дождей и гроз на территории страны не ожидается.

Кроме того, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.