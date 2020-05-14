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В Украине представили план возобновления работы транспорта

Новости » Общество   

На первом этапе планируют восстановить городские автоперевозки

Министерство инфраструктуры представило план из 3 этапов для восстановления регулярного пассажирского сообщения. Соответствующий план опубликовал глава ведомства Владислав Криклий на своем Telegram-канале.

На первом этапе планируется:

  • восстановить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района),
  • внутриобластные маршруты,
  • 50% пригородных поездов, возить людей с/на работу в часы "пик",
  • поезда "Интерсити +" дальнего следования, ночной экспресс,
  • внутреннее сообщение.

На втором этапе планируется:

  • восстановить межобластные и международные перевозки, в частности позволят работать маршруткам,
  • все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток,
  • все пассажирские поезда по графику, кроме сезонных.

На третьем этапе восстановят:

  • поезда международного сообщения и при необходимости - сезонные пассажирские рейсы в Украину,
  • международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты.

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Напомним, в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующий законопроект инициировало Министерство инфраструктуры Украины.

Кроме того, "Укрзализныця" представила план восстановления пригородного сообщения.