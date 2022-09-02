Украине предоставили 20 млн евро на медиа, но часть направят российским СМИ
Деньги от Германии, которые выделили на поддержку украинских медиа, частично направят на помощь российским оппозиционным СМИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.
"В Германии я узнал, что средства, запланированные для медиа в определенной пропорции, пойдут на поддержку украинских журналистов, которые находятся в Германии, а также на поддержку оппозиционной российской прессы", - заявил министр.
По его словам, непонятно, какое отношение российские оппозиционные СМИ имеют к поддержке украинских медиа.
"Была дискуссия с коллегами из немецкого ведомства, однако, мы благодарны коллегам за то, что они поддерживают украинцев", - сказал Ткаченко.
Напомним, что ЕС согласовал транш на 5 млрд евро для Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.