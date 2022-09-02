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Украине предоставили 20 млн евро на медиа, но часть направят российским СМИ

Новина українською →
Пятница 02 сентября 2022 20:04
Украине предоставили 20 млн евро на медиа, но часть направят российским СМИ Фото: Украине предоставили 20 млн евро на медиа, но часть направят российским СМИ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Деньги от Германии, которые выделили на поддержку украинских медиа, частично направят на помощь российским оппозиционным СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

"В Германии я узнал, что средства, запланированные для медиа в определенной пропорции, пойдут на поддержку украинских журналистов, которые находятся в Германии, а также на поддержку оппозиционной российской прессы", - заявил министр.

По его словам, непонятно, какое отношение российские оппозиционные СМИ имеют к поддержке украинских медиа.

"Была дискуссия с коллегами из немецкого ведомства, однако, мы благодарны коллегам за то, что они поддерживают украинцев", - сказал Ткаченко.

Напомним, что ЕС согласовал транш на 5 млрд евро для Украины.

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