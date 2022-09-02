Україні надали 20 млн євро на медіа, але частину спрямують російським ЗМІ
Гроші від Німеччини, які виділили на підтримку українських медіа, частково спрямують на допомогу російським опозиційним ЗМІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.
"У Німеччині я дізнався, що кошти, які заплановані для медіа у певній пропорції, підуть на підтримку українських журналістів, які перебувають у Німеччині, а також на підтримку опозиційної російської преси", - заявив міністр.
За його словами, незрозуміло, яке відношення російські опозиційні ЗМІ мають до підтримки українських медіа.
"Була жвава дискусія з колегами з німецького відомства, однак, ми вдячні колегам за те, що вони підтримують українців", - сказав Ткаченко.
Нагадаємо, що ЄС погодив транш на 5 млрд євро для України.
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