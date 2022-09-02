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Україні надали 20 млн євро на медіа, але частину спрямують російським ЗМІ

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П'ятниця 02 вересня 2022 20:04
Україні надали 20 млн євро на медіа, але частину спрямують російським ЗМІ Фото: Україні надали 20 млн євро на медіа, але частину спрямують російським ЗМІ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Гроші від Німеччини, які виділили на підтримку українських медіа, частково спрямують на допомогу російським опозиційним ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

"У Німеччині я дізнався, що кошти, які заплановані для медіа у певній пропорції, підуть на підтримку українських журналістів, які перебувають у Німеччині, а також на підтримку опозиційної російської преси", - заявив міністр.

За його словами, незрозуміло, яке відношення російські опозиційні ЗМІ мають до підтримки українських медіа.

"Була жвава дискусія з колегами з німецького відомства, однак, ми вдячні колегам за те, що вони підтримують українців", - сказав Ткаченко.

Нагадаємо, що ЄС погодив транш на 5 млрд євро для України.

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