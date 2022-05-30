В Украине предложили легальный способ выезда мужчин за границу во время войны: в чем суть

"Да, к сожалению, война на долго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда это не о запрете или разрешении. Это вопрос как выезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тыс. долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно средства гастарбайтеров спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно", - предлагает он.

Для большей убедительности Андрусов привел следующий пример.

"Знакомый до войны не успел подписать договор на поставку нашей продукции в Германию на несколько миллионов долларов. Уже 3 месяца он не может уехать и подписать договор, позволяющий ему спасти 300 рабочих мест. Поэтому еще раз вопрос не в запрете, а в подходе к регулированию выезда", - уверен советник министра.