UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине предложили легальный способ выезда мужчин за границу во время войны: в чем суть

Фото: в Украине предложили легализовать выезд мужчин за границу во время войны (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине предлагают ввести страховой взнос для мужчин, желающих уехать за границу во время военного положения. Цена вопроса - 3-5 тыс. долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра МВД Виктора Андрусива.

"Да, к сожалению, война на долго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда это не о запрете или разрешении. Это вопрос как выезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тыс. долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно средства гастарбайтеров спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно", - предлагает он.

Для большей убедительности Андрусов привел следующий пример.

"Знакомый до войны не успел подписать договор на поставку нашей продукции в Германию на несколько миллионов долларов. Уже 3 месяца он не может уехать и подписать договор, позволяющий ему спасти 300 рабочих мест. Поэтому еще раз вопрос не в запрете, а в подходе к регулированию выезда", - уверен советник министра.

Как сообщалось, самая большая очередь на выезд из Украины наблюдается в пункте пропуска "Краковец", который находится на границе с Польшей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
выезд за границу