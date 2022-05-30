В Україні запропонували легальний спосіб виїзду чоловіків за кордон під час війни: у чому суть

В Україні пропонують запровадити страховий внесок для тих чоловіків, що бажають виїхати за кордон під час військового стану. Ціна питання - 3-5 тис. доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра МВС Віктора Андрусіва.
"Так, на жаль, війна на довго. І нам треба буде мобілізувати не одну сотню тисяч солдат. Але питання виїзду це не про заборонити чи дозволити. Це питання як виїжджати. Я пропоную зробити страховий внесок, наприклад, 3-5 тис. доларів і вільний виїзд для того, хто його вніс. В будь-якому випадку тотальна заборона шкодить нам ще більше. Багато років саме кошти заробітчан рятували нашу економіку, і зараз це особливо важливо", - пропонує він.
Для більшої переконливості Андрусів навів наступний приклад.
"Знайомий до війни не встиг підписати договір на поставку нашої продукції до Німеччини на декілька мільйонів доларів. Вже 3 місяці він не може виїхати і підписати договір, який дозволить йому врятувати 300 робочих місць. Тому ще раз питання не в забороні, а в підході до регулювання виїзду", - впевнений радник міністра.
Як повідомлялося, найбільша черга на виїзд з України спостерігається у пункті пропуску "Краковець", що знаходиться на кордоні з Польщею.
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