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В Украине на праздники сократилось число тяжких преступлений

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 12:52
В Украине на праздники сократилось число тяжких преступлений
Фото: Вячеслав Аброськин (npu.gov.ua)

Число тяжких преступлений сократилось на 40%

В Украине в период новогодних праздников число тяжких преступлений сократилось на 40%. Об этом заявил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

По его словам, количество убийств снизилось почти на треть, а преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений со смертельным исходом, зафиксировано вполовину меньше.

"В период с 27 декабря по 7 января количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений сократилось почти на 40%. Соответствующая тенденция характерна для абсолютного большинства преступлений. В частности, количество умышленных убийств снизилось почти на треть", - подчеркнул Аброськин.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало на взятке начальника райотдела Национальной полиции в Одессе.

Отметим, в Одесской области на Рождество произошло массовое убийство, подозреваемый в преступлении был оперативно задержан. Среди погибших - хозяин дома, женщина и еще двое мужчин. В связи с инцидентом весь состав местной полиции поднимали по тревоге.

 

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Новости Украины Вячеслав АброськинПраздникипреступления
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