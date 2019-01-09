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В Україні на свята скоротилася кількість тяжких злочинів

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 12:52
В Україні на свята скоротилася кількість тяжких злочинів
Фото: В'ячеслав Аброськін (npu.gov.ua)

Число тяжких злочинів скоротилося на 40%

В Україні в період новорічних свят число тяжких злочинів скоротилося на 40%. Про це заявив заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, передає РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

За його словами, кількість вбивств знизилася майже на третину, а злочинів, пов'язаних із заподіянням тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, зафіксовано наполовину менше.

"В період з 27 грудня по 7 січня кількість скоєних тяжких та особливо тяжких злочинів скоротилася майже на 40%. Відповідна тенденція характерна для абсолютної більшості злочинів. Зокрема, кількість умисних вбивств знизилася майже на третину", - підкреслив Аброськін.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань затримало на хабарі начальника райвідділу Національної поліції в Одесі.

Відзначимо, в Одеській області на Різдво сталося масове вбивство, підозрюваний у злочині був оперативно затриманий. Серед загиблих - господар будинку, жінка, ще двоє чоловіків. У зв'язку з інцидентом весь склад місцевої поліції піднімали по тривозі.

 

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