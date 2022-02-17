В Украине появятся Силы киберобороны: что известно

"Сейчас совместно с аппаратом СНБО и смежными структурами мы заканчиваем законопроект о Силах киберобороны, обсуждаем основной драфт. В указе президента написано о создании кибервойск, но мы пообщались со специалистами разных стран и согласились, чтобы это были Силы, это дает дополнительные юридические возможности немного шире, чем у войск", - рассказал Резников.

По его словам, пока не известно, во сколько именно обойдется создание Сил киберобороны, поскольку еще не сформирована нормативно-правовая база.

"Мы сейчас работаем над нормативно-правовой базой. В законе будет записано, как эти силы будут выглядеть, какая у них структура и тогда будет понятно какое на это есть финансирование и за какое время их можно развернуть", - резюмировал министр.