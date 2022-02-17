В Україні з'являться Сили кібероборони: що відомо

"Зараз спільно з апаратом РНБО і суміжними структурами ми закінчуємо законопроект про Сили кібероборони, обговорюємо основний драфт. В указі президента написано про створення кібервійськ, але ми поспілкувалися з фахівцями різних країн і погодилися, щоб це були Сили, це дає додаткові юридичні можливості, трохи ширше ніж у військ", - розповів Резніков.

За його словами, поки не відомо, у скільки саме обійдеться створення Сил кібероборони, оскільки ще не сформовано нормативно-правову базу.

"Ми зараз працюємо над нормативно-правовою базою. У законі буде записано, як ці сили будуть виглядати, яка у них структура і тоді буде зрозуміло яке на це є фінансування і за який час їх можна розгорнути", - резюмував міністр.