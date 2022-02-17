ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні з'являться Сили кібероборони: що відомо

Новость на русском →
Київ, Четвер 17 лютого 2022 10:23
В Україні з'являться Сили кібероборони: що відомо Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

В Україні незабаром з'являться Сили кібероборони. Наразі Міністерство оборони спільно з РНБО працює над завершенням відповідного законопроекту.

Про це глава Міноборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Зараз спільно з апаратом РНБО і суміжними структурами ми закінчуємо законопроект про Сили кібероборони, обговорюємо основний драфт. В указі президента написано про створення кібервійськ, але ми поспілкувалися з фахівцями різних країн і погодилися, щоб це були Сили, це дає додаткові юридичні можливості, трохи ширше ніж у військ", - розповів Резніков.

За його словами, поки не відомо, у скільки саме обійдеться створення Сил кібероборони, оскільки ще не сформовано нормативно-правову базу.

"Ми зараз працюємо над нормативно-правовою базою. У законі буде записано, як ці сили будуть виглядати, яка у них структура і тоді буде зрозуміло яке на це є фінансування і за який час їх можна розгорнути", - резюмував міністр.

Нагадаємо, як заявили в Мінцифри, 15 лютого на країну здійснили найбільшу в історії DDoS-атаку, але до неї були готові.

Разом з тим в РНБО запевнили, що українська влада готова забезпечити стабільну роботу провайдерів, які потраплять під кібератаки. Зокрема, запропонувати функції для забезпечення стабільної роботи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кібератака Міністерство оборони України
NEWS
Виплати індексують на 14% ще одній категорії українців: кому додадуть 650 гривень
Виплати індексують на 14% ще одній категорії українців: кому додадуть 650 гривень
DAILY
Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно