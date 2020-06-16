В Украине появятся новые районы: опубликован полный перечень

Кабмин внес в Раду соответствующее постановление
На сайте Верховной рады опубликован полный перечень новых районов в Украине. Кабмин зарегистрировал в парламенте соответствующее постановление.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.
В частности, предусматривается создать в АР Крым и областях 129 районов, из них 17 - на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей. При этом существующие 490 районов ликвидируются.
Также в постановлении указано, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.
"Выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с этим постановлением, не проводятся", - указано в документе.
Согласно постановлению, ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей проводится по возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины.
Фото: полный перечень районов, которые Кабмин предлагает создать Раде
Образование новых районов не требует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов.
По оценочным расчетам, уменьшение количества районных советов приведет к снижению расходов местных (районных) бюджетов: в 2021 году - на 1,4 млрд грн, в 2022 году - на 1,4 млрд грн, а в 2023 году - на 1,5 млрд грн.
Напомним, КМУ перешел к новому этапу реформы децентрализации по формированию субрегионального уровня, на котором планируется втрое сократить количество районов.
Как писало РБК-Украина, в парламенте ранее развенчали основные мифы о создании новых районов в государстве.
Автор: Юлия Струк