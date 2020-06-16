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В Україні з'являться нові райони: опублікований повний перелік

Новини » Суспільство     16.06.2020 - 17:25
В Україні з'являться нові райони: опублікований повний перелік
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін вніс до Ради відповідну постанову

На сайті Верховної ради опубліковано повний перелік нових районів в Україні. Кабмін зареєстрував у парламенті відповідну постанову.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Зокрема, передбачається утворити в АР Крим та областях 129 районів, з них 17 - на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей. При цьому існуючі 490 районів ліквідуються.

Також у постанові вказано, що межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району.

"Вибори депутатів районних рад районів, ліквідованих згідно з цією постановою, не проводяться", - вказано у документі.

Згідно з постановою, ліквідація та утворення районів на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей проводиться після повернення цих територій під загальну юрисдикцію України.

Фото: повний перелік районів, які Кабмін пропонує утворити Раді

Вплив на бюджет

Утворення нових районів не потребує додаткових видатків з державного чи місцевих бюджетів.

За оціночними розрахунками, зменшення кількості районних рад призведе до зниження витрат місцевих (районних) бюджетів: у 2021 році - на 1,4 млрд грн, у 2022 році - на 1,4 млрд грн, а у 2023 році - на 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, КМУ перейшов до нового етапу реформи децентралізації щодо формування субрегіонального рівня, на якому планується втричі скоротити кількість районів.

Як писало РБК-Україна, у парламенті раніше розвінчали основні міфи щодо утворення нових районів у державі.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїнидецентралізаціяВерховна Рада
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